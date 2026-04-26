Scontro auto-moto in via Bellinzona | un ferito e traffico nel caos

Nel pomeriggio di oggi, 26 aprile, lungo via Bellinzona a Como si è verificato un incidente tra un’auto e una moto, avvenuto intorno alle 16.20. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno gestito la scena e avviato le indagini. Un ferito è stato trasportato in ambulanza, mentre il traffico nella zona è andato in tilt a causa delle operazioni di soccorso e delle verifiche.

Incidente nel pomeriggio di oggi, 26 aprile, lungo via Bellinzona a Como, dove intorno alle ore 16.20 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.I soccorsiSul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con ambulanza della Croce rossa di San Fermo della Battaglia e automedica. Una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Schianto auto-camion in tangenziale: un ferito e traffico nel caosUn violento incidente stradale ha paralizzato il traffico nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, lungo la Tangenziale Sud di Brescia. Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto e un furgone, traffico nel caosTangenziale nel caos nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Carbonia, scontro auto-moto in via Nuoro: centauro in ospedale; Scontro auto-moto in via Di Biasio. Scontro mortale auto-moto, la vittima è Rolando TortolaniScontro frontale sulla Casilina nord, a pochi passi dall’ingresso di Cassino. Nel violento impatto tra uno scooter e un’auto a perdere la vita è stato Rolando Tortolani, classe ’74 di Cassino, magazzi ... ciociariaoggi.it Tragico incidente nel Salento, scontro tra auto e moto sulla provinciale: muore 50enneTragico incidente stradale tra auto e moto lungo la strada provinciale 72, che collega Casarano a Ugento, nel Salento, all'altezza del passaggio a livello. La vittima è ... ilmattino.it Scontro tra due auto alla rotonda, indagini in corso sulla dinamica - facebook.com facebook Scontro auto-moto a Soragna: un ferito grave x.com