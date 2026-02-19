Incidente in tangenziale a Collegno | scontro tra due auto e un furgone traffico nel caos

Un incidente ha coinvolto due auto e un furgone sulla tangenziale di Collegno questa mattina, giovedì 19 febbraio 2026. La causa è stata un’improvvisa frenata di uno dei veicoli, che ha scatenato una catena di collisioni. Il traffico si è subito bloccato, con lunghe code e rallentamenti che si sono estesi per diversi chilometri. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre alcune persone dalle auto incidentate. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i soccorsi.

Tangenziale nel caos nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima dello svincolo Statale 24 a Collegno. A scontrarsi sono state due auto e un furgone, che viaggiavano in corsia di sorpasso e si sono schiantati contro lo spartitraffico a sinistra della carreggiata. Un ferito, non grave, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rivoli dai sanitari del 118 Azienda Zero. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Torino-Settimo, mentre della viabilità si sono occupati gli ausiliari Itp.