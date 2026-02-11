Schianto auto-camion in tangenziale | un ferito e traffico nel caos

Un incidente tra un’auto e un camion ha bloccato il traffico nel primo pomeriggio di oggi sulla Tangenziale Sud di Brescia. Un ferito è stato portato in ospedale, mentre le auto restano in coda da ore. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, creando disagi e rallentamenti in tutta la zona. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un violento incidente stradale ha paralizzato il traffico nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, lungo la Tangenziale Sud di Brescia. Poco prima delle 14, un’auto e un camion si sono scontrati sulla carreggiata in direzione Milano, all’altezza dello svincolo di San Zeno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi in codice rosso: oltre a un’ambulanza e un’automedica, sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e liberare la carreggiata. Due le persone coinvolte nell’incidente, tra cui una giovane donna di 30 anni. Fortunatamente, nessuno dei feriti sarebbe in condizioni critiche: i medici hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale per accertamenti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

