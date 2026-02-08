Scomparso lo studente salernitano Davide Proto l' appello dei familiari | Aiutateci a ritrovarlo

Cresce l’ansia a Salerno e Bologna per la scomparsa di Davide Proto. Il giovane, studente di 26 anni, è sparito ieri, e i familiari chiedono aiuto per trovarlo. La polizia sta cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono tracce certe. La famiglia ha lanciato un appello pubblico, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Cresce l'apprensione per le sorti di Davide Proto, ventiseienne originario di Salerno e studente di Lettere a Bologna, scomparso dal capoluogo emiliano nella giornata di ieri, 7 febbraio. La famiglia ha lanciato un appello urgente, attivando le ricerche in collaborazione con l'Associazione.

