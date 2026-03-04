Scomparso da Melito | appello per ritrovare Antonio Barbato

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Antonio Barbato, un uomo di 60 anni scomparso da Melito. I familiari hanno diffuso un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti. La scomparsa di Barbato ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per rintracciarlo.

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Antonio Barbato, 60 anni, scomparso da Melito. A lanciare l’appello sono i familiari, che invitano chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Al momento della scomparsa l’uomo indossava un cappellino e un pantalone arancione. Secondo quanto riferito dai parenti, Barbato starebbe attraversando un momento di forte fragilità personale. L’invito è a prestare attenzione e a contattare immediatamente la famiglia nel caso in cui qualcuno lo avesse visto o avesse notizie utili. Il numero da chiamare è il 334 5019148. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

