La fuga tra Nord Italia e Francia poi il lieto fine | ritrovato il 17enne scomparso

Un ragazzo di 17 anni, scomparso da Argenta mercoledì 25, è stato ritrovato. La sua assenza aveva preoccupato familiari e amici, ma ora si può dare una notizia positiva. Dopo un lungo periodo di assenza, il giovane è stato individuato e sta tornando a casa. La vicenda si è conclusa con un esito favorevole, portando sollievo a chi lo cercava.

Il giovane si era allontanato da una Casa famiglia della provincia. Poi le ore di ansia Ritrovato. Arriva una buona notizia per il 17enne, scomparso da Argenta nella giornata di mercoledì 25. Il giovane, infatti, aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscito dalla Casa famiglia. Quindi, era scattato il piano delle ricerche, con tanto di descrizione diramata ai media circa l’aspetto fisico e gli indumenti indossati al momento della scomparsa. La notizia ha, poi, fatto rapidamente il giro dei social. Poi, il lieto fine. Nella giornata di giovedì 26, infatti, i carabinieri hanno confermato il ritrovamento del minorenne, in buone condizioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Temi più discussi: Università, 70 mila matricole in fuga dal Sud verso il Nord. La mobilità sommersa che spopola il Meridione; Fuga dal Sud di giovani ma anche di nonni con la valigia che vanno al Nord: ecco il perché; La fuga dal Sud: in 23 anni 315mila laureati hanno lasciato il Mezzogiorno; Rapporto Svimez: Sempre più giovani e anziani in fuga dal Mezzogiorno.

Nonni in fuga dal Sud, in 200mila verso il Nord tra affetti e sanità miglioreQuasi un milione di giovani ha lasciato il Sud, seguiti ora da genitori e nonni in cerca di cure e affetti. Emergenza demografica. Ecco i dati ... quifinanza.it

La fuga dal Sud: in 23 anni 315mila laureati hanno lasciato il MezzogiornoIl Report della Svimez Un Paese, due emigrazioni, presentato in collaborazione con Save the Children, racconta della migrazione di giovani e anziani: i primi vanno nel Centro-Nord Italia o all'ester ... vita.it

