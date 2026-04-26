Scomparso 25enne | le ricerche in zona Barca

Da quattro giorni non si hanno più notizie di Diego Tedeschi, un ragazzo di 25 anni residente a Zola Predosa. Le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche nella zona di Barca, dove è stato visto l’ultima volta. La famiglia ha segnalato la sua scomparsa, e le autorità stanno monitorando eventuali indizi utili per ritrovarlo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

È scomparso Diego Tedeschi, ragazzo di 25 anni residente a Zola Predosa di cui da quattro giorni non si hanno più sue notizie. Da venerdì i carabinieri di Zola Predosa, insieme ai volontari della Protezione Civile e ai vigili del fuoco, stanno setacciando il quartiere Barca a Bologna, ultimo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Empoli, 25enne scomparso nell’Arno: sospese le ricerche “attive”Empoli (Firenze), 5 febbraio 2026 – Sono state interrotte le ricerche «attive» del 25enne del Bangladesh scomparso dal 29 gennaio lungo l'argine del... Cava de’ Tirreni, in corso ricerche di un uomo scomparso in una zona imperviaAlle ricerche partecipa anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato nella perlustrazione delle aree impervie secondo il piano... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Anziano scomparso e ritrovato, accoglie in casa con la moglie i poliziotti che lo hanno riaffidato ai familiari; Carla Visentin, scomparsa durante la vacanza in Sardegna: le ricerche si estendono; Ritrovata viva la 25enne Prisca, scomparsa a Sulmona domenica: Per due notti è rimasta in un campo; Ritrovato Luis Lunghitano, il 33enne scomparso giorni fa alla stazione di Bellinzona: Era in Austria. La toccante cerimonia di consegna delle borse di studio in ricordo del 25enne di Cavenago di Brianza, scomparso in un tragico incidente sul lavoro, si sono tenute a Roma lo scorso 10 aprile. - facebook.com facebook