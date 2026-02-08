Cava de’ Tirreni in corso ricerche di un uomo scomparso in una zona impervia

A Cava de’ Tirreni, i soccorritori stanno cercando un uomo scomparso in una zona molto difficile da raggiungere. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sta lavorando senza sosta tra le asperità del terreno per trovare l’uomo disperso. Le squadre si sono immerse in un’operazione complicata, con l’obiettivo di ritrovare il più presto possibile la persona scomparsa.

Dalla tarda mattinata di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania stanno partecipando alle ricerche del settantenne scomparso da ieri a Cava de Tirreni, perlustrando zone impervie secondo il piano di ricerca per le persone scomparse. I tecnici del CNSAS della Campania, in collaborazione con squadre dellaProtezione Civile, sono in operazione nei dintorni della località Dragonea (fraz. Di Vietri sul Mare) e stanno procedendo con l'ausilio di Aeromobili a Pilotaggio Remoto oltre che con squadre di terra che verificano ogni segnalazione.

