Le ricerche del giovane del Bangladesh scomparso nel fiume Arno a Empoli sono state sospese. Dopo diversi giorni di tentativi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno deciso di fermare le ricerche attive, che non hanno dato esito. La notte scorsa, le squadre hanno riposto le attrezzature e si concentreranno ora su eventuali nuove segnalazioni. La famiglia del ragazzo aspetta notizie, ma al momento non ci sono novità ufficiali.

Empoli (Firenze), 5 febbraio 2026 – Sono state interrotte le ricerche «attive» del 25enne del Bangladesh scomparso dal 29 gennaio lungo l'argine del fiume Arno a Empoli ( Firenze), nei pressi dell' ospedale San Giuseppe. Sono andate avanti per circa una settimana. Al momento però l'uomo non è stato ancora trovato e si è deciso di interrompere le operazioni. Per giorni sono stati impegnati lungo gli argini i vigili del fuoco con l'intervento del nucleo sommozzatori e dell'elicottero Drago, oltre ai volontari della Protezione Civile. Il 25enne è ospite di un centro di accoglienza di Sovigliana di Vinci ( Firenze). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, 25enne scomparso nell’Arno: sospese le ricerche “attive”

Approfondimenti su Empoli Arno

Un giovane di 25 anni del Bangladesh è scomparso giovedì lungo l’argine dell’Arno, vicino all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Empoli Arno

Argomenti discussi: AGGIORNATA - Proseguono le ricerche del ragazzo scomparso in Arno a Empoli; Ragazzo disperso a Empoli, continuano da giorni le ricerche lungo l'Arno; Scomparso un 25enne a Empoli: ricerche ancora senza esito; Empoli: scomparso in Arno 25enne. Si sarebbe buttato in acqua per non essere visto dalle forze dell'ordine.

Si sono interrotte le ricerche del giovane disperso a EmpoliSi sono interrotte le ricerche attive per il giovane scomparso da giorni a Empoli. Si tratta di un 25enne di origini bengalesi, scomparso tra mercoledì 28 ... gonews.it

Scomparso un 25enne a Empoli: ricerche ancora senza esitoProseguono da oltre quattro giorni le ricerche del 25enne del Bangladesh scomparso nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre lungo l'argine del fiume Arno a Empoli (Firenze), nei pressi dell’ ... gazzettadiparma.it

Giorni impegnativi per i nostri Volontari, alla ricerca del 25enne del Bangladesh ospite del centro di accoglienza di Sovigliana, l'uomo disperso da Giovedì lungo le sponde dell'Arno a Empoli facebook