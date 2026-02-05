Empoli 25enne scomparso nell’Arno | sospese le ricerche attive

Le ricerche del giovane del Bangladesh scomparso nel fiume Arno a Empoli sono state sospese. Dopo diversi giorni di tentativi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno deciso di fermare le ricerche attive, che non hanno dato esito. La notte scorsa, le squadre hanno riposto le attrezzature e si concentreranno ora su eventuali nuove segnalazioni. La famiglia del ragazzo aspetta notizie, ma al momento non ci sono novità ufficiali.

Empoli (Firenze), 5 febbraio 2026 – Sono state interrotte le ricerche «attive» del 25enne del Bangladesh scomparso dal 29 gennaio lungo l'argine del fiume Arno a Empoli ( Firenze), nei pressi dell' ospedale San Giuseppe. Sono andate avanti per circa una settimana. Al momento però l'uomo non è stato ancora trovato e si è deciso di interrompere le operazioni. Per giorni sono stati impegnati lungo gli argini i vigili del fuoco con l'intervento del nucleo sommozzatori e dell'elicottero Drago, oltre ai volontari della Protezione Civile. Il 25enne è ospite di un centro di accoglienza di Sovigliana di Vinci ( Firenze). 🔗 Leggi su Lanazione.it

