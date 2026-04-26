Scomparsa una ragazza a Monreale
Una ragazza è scomparsa a Monreale. I genitori non hanno più notizie di lei da ieri sera. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno cercando di rintracciarla. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le autorità competenti. La famiglia aspetta notizie e spera in un esito positivo delle ricerche.
Scomparsa a Monreale Erika. Chiunque avesse notizie può contattare le forze dell’ordine. I genitori non hanno sue notizie da ieri sera. “Vi chiedo di aiutarci a trovare a mia figlia. Per favore, fate girare se qualcuno sa qualcosa”. Lo scrive la mamma sui social. In aggiornamento L'articolo proviene da Monreale Live.🔗 Leggi su Monrealelive.it
Bimbo ucciso dalla madre: Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24/11/2025
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