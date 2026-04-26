Scomparsa una ragazza a Monreale

Una ragazza è scomparsa a Monreale. I genitori non hanno più notizie di lei da ieri sera. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno cercando di rintracciarla. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le autorità competenti. La famiglia aspetta notizie e spera in un esito positivo delle ricerche.