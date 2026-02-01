Cade durante un' escursione in montagna le operazioni di recupero del Soccorso alpino e Vigili del fuoco

Da anconatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’escursionista è caduta durante un’escursione in montagna nei pressi di Frasassi. I soccorritori del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco sono arrivati sul posto e stanno lavorando per recuperarla. La donna si è fatta male durante la salita e ora viene portata via con le cure del caso. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e le operazioni sono in corso.

La donna presentava un trauma a un arto inferiore, con una sospetta frattura che le impediva di proseguire in sicurezza. Dopo la valutazione sul posto, la persona è stata immobilizzata e trasportata mediante barella portantina dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico Marche fino a un punto idoneo al recupero, completato dall'elicottero "Drago" dei Vigili del fuoco. Una volta a valle, l'infortunata è stata affidata alle cure della Croce Rossa e successivamente trasferita all'ospedale di Fabriano.

