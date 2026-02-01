Cade durante un' escursione in montagna le operazioni di recupero del Soccorso alpino e Vigili del fuoco

Un’escursionista è caduta durante un’escursione in montagna nei pressi di Frasassi. I soccorritori del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco sono arrivati sul posto e stanno lavorando per recuperarla. La donna si è fatta male durante la salita e ora viene portata via con le cure del caso. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza e le operazioni sono in corso.

La donna presentava un trauma a un arto inferiore, con una sospetta frattura che le impediva di proseguire in sicurezza. Dopo la valutazione sul posto, la persona è stata immobilizzata e trasportata mediante barella portantina dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico Marche fino a un punto idoneo al recupero, completato dall’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco. Una volta a valle, l’infortunata è stata affidata alle cure della Croce Rossa e successivamente trasferita all’ospedale di Fabriano. Percorre un sentiero ma l'innalzamento della marea lo isola impedendogli di rientrare: portato in salvo dai vigili del fuoco Lite tra due senzatetto, uno si rifugia da un benzinaio e l'altro sfonda il vetro: feriti entrambi e portati in ospedale Pistola puntata ai passanti e video pubblicati sui social, operazione "anti maranza" a Jesi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Foro degli Occhialoni

Durante lavori di ristrutturazione in una casa, un uomo di 89 anni è caduto in una bocca di lupo di circa tre metri.

I Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio a Vaglia, sul sentiero CAI 12, per recuperare una famiglia di quattro persone che si era persa durante un'escursione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Campania, Fiordo di Crapolla: 13enne salvato da elisoccorso dopo un tuffo finito male #shorts #news

Ultime notizie su Foro degli Occhialoni

Argomenti discussi: Cade in un dirupo nel bosco durante l'escursione: grave una donna elitrasportata in ospedale; Giovane si fa male a una gamba durante la discesa a valle, quattro escursionisti soccorsi nella notte [VIDEO]; Tragedia a Crans-Montana. Raccolta fondi da record; Persi sul monte tra freddo e neve.

Cade durante un'escursione in valle Aurina e muore sul colpoPrimo incidente mortale dell'anno sulle montagne dell'Alto Adige. A perdere la vita un turista 53enne italiano su un sentiero sopra la frazione di San Giovanni in Valle Aurina. Secondo le prime ... rainews.it

Tirano: cade durante l’escursione in cerca di funghi, muore un pensionatoTirano, 25 luglio 2025 – Una tranquilla uscita pomeridiana, con la speranza di trovare pure qualcuno di quei bei funghi che il caldo prima e, successivamente, la pioggia degli ultimi giorni hanno ... ilgiorno.it

Simone Bilardo, imprenditore, atleta, marito innamorato, durante un allenamento in bici cade e, facendo gli accertamenti del caso, scopre di avere due tumori al cervello. E due anni di vita. Da lì inizia a scegliere tutto: con chi stare, cosa dire, cosa non fare più - facebook.com facebook

Alpinista cade durante una scalata in Valle d'Aosta e muore x.com