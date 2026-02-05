L’Orso | viaggio di gusto tra Scilla e Cariddi alla scoperta di miti e sapori del territorio

Questa sera, alla pizzeria L’Orso di Messina, si terrà una serata speciale dedicata ai sapori e ai miti del territorio. Gli chef prepareranno piatti ispirati alle leggende di Scilla e Cariddi, per far conoscere ai clienti i gusti e le storie di quella zona. È un modo per unire buona cucina e tradizione locale, in una serata che promette di essere ricca di sorprese.

Il 12 febbraio alla pizzeria L'Orso di Messina andrà in scena "Un viaggio tra Scilla e Cariddi - Alla scoperta di miti, lieviti e sapori del territorio", una serata evento speciale nata dal desiderio di rendere omaggio alla città che ha visto i natali del gruppo L'Orso e ha permesso loro di.

Torna la Chianina Ciclostorica, pronta a ripartire tra storia, sapori e scoperte nel territorio.

TRADIZIONI | Fiera di Sant’Orso, il tempo che ritorna: viaggio d’inverno nell'artigianato millenario della Valle d’AostaLa Fiera di Sant’Orso non è solo un evento: è un viaggio. Un ritorno alle radici, un’immersione nell’anima più autentica della Valle d’Aosta. E quando qualcuno vi chiederà se davvero si può viaggiare ... turismoitalianews.it

Tradizione che scalda il cuore La Fiera di Sant’Orso ad Aosta è stata un viaggio tra artigianato, profumi e sorrisi. Con un gruppo così, ogni esperienza diventa speciale. Vieni a viverne altre con noi! https://ingitainsieme.com/gite-di-un-giorno/ Cell: 333 37 facebook

"L'orso felice" è una storia semplice ma filosofica. Un viaggio per scoprire come ci vediamo e come ci vedono gli altri perché non tutti ci vedono allo stesso modo e forse siamo la somma di tutti questi sguardi...e di quelli che ancora non ci son stati rivolti. "L'orso x.com