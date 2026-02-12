Scilla attentato ambientale alla Costa Viola

Questa mattina a Scilla si sono verificati danni ambientali sulla Costa Viola. Sono stati i residenti e alcune associazioni a segnalare un’attività sospetta che ha danneggiato alcune aree di pregio naturalistico. La zona, nota per le sue bellezze e il turismo, rischia ora di perdere parte del suo fascino a causa di questo attentato ambientale. Le autorità stanno indagando per capire chi ci sia dietro e come intervenire subito.

Tutti sanno oggi dov’è Scilla. La sua rocca, il castello che la sovrasta, il rione Chianalea con le case sul mare, la grande spiaggia, sono immagini così popolari e famose che la Regione Calabria da anni le usa come biglietto da visita per il turismo. Un turismo che negli ultimi anni, grazie a un accordo fra la Regione e Ryanair e la diffusione della bellezza di Scilla e della Costa Viola sui vari social, sta vivendo in questa zona un momento molto positivo. È arrivata come una doccia fredda, quindi, la proposta presentata dalla Edison di fare nel cuore della Costa Viola, proprio nel tratto fra Scilla e Bagnara Calabra, una centrale idroelettrica sperimentale a pompaggio di acqua marina. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Scilla, attentato ambientale alla Costa Viola Approfondimenti su Scilla Costa Viola Centri invernali green a San Roberto e Scilla: bambini protagonisti di educazione ambientale e inclusione Questa mattina si è conclusa con un grande entusiasmo la quinta edizione dei Centri invernali green a San Roberto e Scilla. Cosa c’è dietro allo sventato attentato al presidente del Costa Rica Recenti eventi nel Costa Rica hanno portato alla luce un presunto tentativo di attentato contro il presidente Rodrigo Chaves, sventato poco prima delle elezioni del 1° febbraio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Maltempo in Calabria e nell’area dello stretto !! Un allineamento temporalesco sta approcciando l’estremità nord orientale della Sicilia e la costa viola in Calabria, tra Scilla e Gioia tauro, possibili fenomeni di forte intensità e forti raffiche di vento !!!! - facebook.com facebook L’attività di un ristorante/pizzeria della Costa Viola, che occupava irregolarmente 2 dipendenti su 3, è stata sospesa per lavoro nero x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.