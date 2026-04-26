Sciascia entra in classe studenti a confronto con chi lo ha conosciuto

Nella giornata di oggi, alcuni studenti hanno avuto l’opportunità di incontrare Leonardo Sciascia, autore e intellettuale noto per le sue opere letterarie e il suo impegno civile. L’incontro si è svolto in una scuola, dove Sciascia ha condiviso alcune esperienze e ricordi con i giovani presenti. L’evento ha visto anche la partecipazione di persone che lo hanno conosciuto personalmente, portando testimonianze dirette.

Leonardo Sciascia torna tra i banchi di scuola, non solo come autore da studiare ma come esperienza viva da raccontare. È successo all’istituto di istruzione superiore Francesci Crispi di Ribera dove, in occasione della Giornata mondiale del libro, si è svolto l’incontro “Leonardo Sciascia nelle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La Costituzione entra in classe al Carducci-V. Da Feltre: studenti a confronto con le istituzioniAl centro degli incontri promossi dall'istituto, i temi della legalità e della cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti e ai doveri dei... Lo stress entra in classe: "Studenti violenti e poco personale. Prof colpiti da burnout"Ragazzini sempre più violenti e insofferenti, insegnanti sempre più esposti e sull’orlo di una vera e propria ’crisi di nervi’.