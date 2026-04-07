Lo stress entra in classe | Studenti violenti e poco personale Prof colpiti da burnout

Negli ultimi tempi si registrano segnali di aumentata violenza tra gli studenti e una crescente insoddisfazione tra gli insegnanti, che spesso si trovano a dover affrontare situazioni di tensione e aggressività in classe. La carenza di personale e il sovraccarico di lavoro contribuiscono a creare un clima difficile, portando alcuni insegnanti a manifestare sintomi di burnout e stress elevato. La situazione solleva preoccupazioni sulla tenuta del sistema scolastico.

Ragazzini sempre più violenti e insofferenti, insegnanti sempre più esposti e sull’orlo di una vera e propria ’crisi di nervi’. L’episodio avvenuto a Bergamo, dove un tredicenne ha tentato di uccidere la propria insegnante di francese accoltellandola e riprendendo il gesto in diretta Telegram, ha riportato sulle prime pagine dei quotidiani il tema del disagio giovanile e ha aperto una riflessione più ampia sulla situazione delle scuole italiane. A fare le spese di uno scenario complesso, spesso segnato da rapporti difficili con studenti e famiglie e da un contesto lavorativo che richiede competenze sempre più dettagliate, è il comparto scuola dove – come segnalano i sindacati – si registrano frequentemente casi di burnout e licenziamento tra il personale docente e Ata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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