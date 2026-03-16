La Costituzione entra in classe al Carducci-V Da Feltre | studenti a confronto con le istituzioni

Nella scuola Carducci-V. Da Feltre, gli studenti si sono confrontati con le istituzioni grazie all'iniziativa che porta la Costituzione in aula. L’obiettivo è favorire la conoscenza dei principi fondamentali e stimolare la partecipazione civica tra i giovani. L’attività coinvolge gli alunni in un percorso di apprendimento diretto, per rafforzare il rapporto tra scuola e istituzioni e rendere più consapevoli i cittadini di domani.

Al centro degli incontri promossi dall'istituto, i temi della legalità e della cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti e ai doveri dei cittadini La Costituzione entra in classe per promuovere la cittadinanza attiva e formare i cittadini di domani. È questo l’obiettivo del progetto "L'inclusione è legalità: adottiamo gli articoli della Costituzione italiana", promosso dall’istituto comprensivo Carducci-V. Da Feltre di Reggio Calabria nell’ambito di un accordo di rete con l’istituto comprensivo B. Telesio, l’istituto comprensivo Lombardo-Radice e l’istituto comprensivo Galluppi -Collodi-Alvaro -Scopelliti. Gli studenti della scuola secondaria di I grado hanno avuto l’opportunità di approfondire e discutere alcuni articoli della Costituzione italiana attraverso due incontri con rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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