Schwazer trionfa a Francoforte | nuovo record italiano da record

Durante la maratona di Francoforte, un atleta altoatesino ha concluso la gara in 3 ore 01’55”, stabilendo il nuovo record italiano. La vittoria è arrivata con questa prestazione, che ha superato il precedente record detenuto da un altro atleta italiano. La competizione si è svolta nel corso dell’evento e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

? Cosa sapere Alex Schwazer vince la maratona di Francoforte con il tempo di 3 ore 01’55”.. L'atleta altoatesino stabilisce il nuovo primato italiano superando il record di Andrea Agrusti.. A 41 anni Alex Schwazer ha conquistato la maratona di Francoforte in 3 ore 01’55”, stabilendo il nuovo primato italiano e distanziando nettamente i rivali in campo internazionale. Il campione olimpico di Pechino 2008 ha dominato la competizione valida per i campionati tedeschi, completando i 42,195 km con un distacco abissale rispetto ai contendenti. La prestazione dell’atleta altoatesino non solo gli ha garantito la vittoria, ma ha segnato un punto storico per la specialità: Schwazer ha abbassato il precedente record nazionale di Andrea Agrusti di oltre due minuti, portandolo da 3 ore 03’55” a 3 ore 01’55”.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schwazer trionfa a Francoforte: nuovo record italiano da record Notizie correlate Schwazer pazzesco: impresa a 41 anni. Fa il record italiano nella maratona di marcia a FrancoforteImpresa di Alex Schwazer a 41 anni: vittoria e record italiano nella maratona di marcia (42,195 km). Leggi anche: Impresa di Alex Schwazer: vince la maratona in Germania e firma il nuovo record italiano a 41 anni Panoramica sull’argomento Si parla di: Alex Schwazer vince la maratona di marcia a Kelsterbach: 3h01:55 e record italiano. Alex Schwazer pirotecnico! Terzo al mondo nella maratona di marcia: che tempo a 41 anni, ritorno definitivoAlex Schwazer ha suonato la carica sulle strade di Kelsterbach (località alle porte di Francoforte, Germania) e ha vinto in maniera perentoria la maratona ... oasport.it Schwazer senza fine, a 41 anni vince la maratona di marcia(Adnkronos) – Alex Schwazer torna e vince con il record italiano. Il 41enne si impone nella maratona di marcia in 3h01:55 sulle strade di Kelsterbach, in Germania, e arriva nettamente primo al traguar ... pianetagenoa1893.net