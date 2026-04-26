Schwazer senza fine a 41 anni vince la maratona di marcia

Alex Schwazer, 41 anni, ha vinto la maratona di marcia disputata a Kelsterbach, in Germania, stabilendo il nuovo record italiano con il tempo di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. La competizione, valida per i campionati tedeschi della specialità, si è conclusa con un risultato netto a favore dell’atleta, che ha tagliato il traguardo in prima posizione. È la sua prima vittoria significativa dopo un periodo di assenza dalle competizioni.

(Adnkronos) – Alex Schwazer torna e vince con il record italiano. Il 41enne si impone nella maratona di marcia in 3h01:55 sulle strade di Kelsterbach, in Germania, e arriva nettamente primo al traguardo nella gara valida per i campionati tedeschi della specialità. Per l'altoatesino, un risultato notevole sulla distanza dei 42,195 chilometri, introdotta quest’anno nel programma internazionale: Schwazer mette a referto il terzo tempo stagionale al mondo, dietro a quelli realizzati dai giapponesi Motofumi Suwa (2h58:21) e Hiroto Jusho (2h59:31) il 15 marzo a Nomi, diventando leader per il momento in Europa, davanti al 3h03:45 ottenuto dall’ungherese Bence Venyercsan a Dudince.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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