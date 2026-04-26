Alex Schwazer si è piazzato al terzo posto nella maratona di marcia a Kelsterbach, vicino a Francoforte. A 41 anni ha corso una gara con un tempo che ha sorpreso molti. La sua performance segna un ritorno importante nel mondo delle competizioni di marcia, confermando la sua presenza a livello internazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da vari paesi europei.

Alex Schwazer ha suonato la carica sulle strade di Kelsterbach (località alle porte di Francoforte, Germania) e ha vinto in maniera perentoria la maratona di marcia, una delle nuove distanze del tacco e punta entrate in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio (non è olimpica, a Los Angeles 2028 sarà presente soltanto la 21,097 km). Il 41enne altoatesino ha tagliato il traguardo con il perentorio tempo di 3h01:55, ovvero il terzo crono mondiale della stagione! Prestazione davvero strabiliante per il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km (tornato alle gare nel 2024 dopo aver scontato la squalifica per doping), che si è inserito alle spalle dei giapponesi Motofumi Suwa (2h58:21) e Hiroto Jusho (2h59:31) nelle liste internazionali di questa annata agonistica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Schwazer pirotecnico! Terzo al mondo nella maratona di marcia: che tempo a 41 anni, ritorno definitivo

Notizie correlate

Schwazer pazzesco: impresa a 41 anni. Fa il record italiano nella maratona di marcia a FrancoforteImpresa di Alex Schwazer a 41 anni: vittoria e record italiano nella maratona di marcia (42,195 km).

Leggi anche: Impresa di Alex Schwazer: vince la maratona in Germania e firma il nuovo record italiano a 41 anni

Tutti gli aggiornamenti

Alex Schwazer pirotecnico! Terzo al mondo nella maratona di marcia: che tempo a 41 anni, ritorno definitivoAlex Schwazer ha suonato la carica sulle strade di Kelsterbach (località alle porte di Francoforte, Germania) e ha vinto in maniera perentoria la maratona ... oasport.it

Schwazer 3h01:55 nella maratona di marciaTorna alla ribalta Alex Schwazer con un crono di rilievo nella maratona di marcia. L’altoatesino chiude in 3h01:55 sulle strade di Kelsterbach, in Germania, e arriva nettamente primo al traguardo nell ... fidal.it