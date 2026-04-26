A Francoforte, un atleta italiano ha stabilito un nuovo record nazionale nella marcia di maratona. La prestazione è stata considerata di rilievo e ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La gara si è conclusa con un risultato che supera il precedente limite stabilito in passato, segnando un nuovo traguardo per l’atleta e per il movimento sportivo nazionale.

AGI - Sensazionale prestazione di Alex Schwazer che a Francoforte ha stabilito il nuovo record italiano della maratona di marcia. Il marciatore altoatesino, 41 anni di Vipiteno, ha chiuso una gara valida per i campionati nazionali tedeschi open in 3 ore 01'55", primato italiano sulla nuova distanza dei 42 chilometri e 195 metri. Nella seconda metà gara (20esimo km), Schwazer è stato molto regolare al passaggio sul singolo chilometro oscillando tra 4'18 e 4'13. L' evento si è svolto a Kelsterbach nei pressi dell' aeroporto di Francoforte. Confronto con gli avversari. Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, è stato più veloce di circa tre minuti rispetto a Hayato Katsuki.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Impresa di Schwazer, record italiano nella maratona di marcia

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