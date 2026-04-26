Durante una visita in Spagna, un rappresentante politico ha dichiarato che la destra nazionalista ha saputo creare consenso puntando sulle paure della popolazione. La frase ha suscitato reazioni e polemiche nel dibattito pubblico, con alcuni che contestano l’interpretazione e altri che difendono l’affermazione. La discussione riguarda il ruolo della comunicazione politica e l’influenza delle strategie di propaganda sui cittadini.

"Credo che la destra nazionalista sia stata molto abile nel costruire il consenso alimentando le paure della gente. Ha scelto gli stessi nemici in diversi paesi ma non è riuscita a risolvere i problemi concreti delle persone. Hanno portato guerre, inflazione, recessione, muri, dazi doganali. Ora sono loro a incutere timore perché portano incertezza e guerra": la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha detto in un'intervista a El Pais. Aggiungendo poi: "La gente, d'altra parte, ci chiede pace e tranquillità". Parole che hanno inevitabilmente scatenato la polemica. Quando le è stata chiesta un'opinione sul successo d'immagine all'estero del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lei ha risposto: "Da un lato, Meloni ha confermato il posizionamento internazionale dell'Italia e, fortunatamente, anche nel sostegno all'Ucraina.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein in Spagna: "La destra ora fa paura", scoppia la polemica

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