D’Alema attacca Trump e Netanyahu poi insulta la destra | Fanatica razzista e guerrafondaia Scoppia la polemica

L’ex premier Massimo D’Alema ha criticato apertamente le azioni militari di Donald Trump e Benjamin Netanyahu durante un’intervista a Repubblica. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha definito la destra politica come fanatica, razzista e guerrafondaia, scatenando una forte reazione pubblica e aprendo una polemica tra i commentatori politici. Le sue parole hanno suscitato immediatamente discussioni sui social e nelle sedi politiche.

Un duro attacco all’ azione militare di Donald Trump e Benjamin Netanyahu arriva dall’ex premier Massimo D’Alema, che in un’intervista a Repubblica non usa mezze parole. Secondo D’Alema, le scelte dei leader di Stati Uniti e Israele rappresentano “ un fenomeno di imbarbarimento del mondo occidentale ”, capace di minare il primato morale e la legittimazione internazionale dell’Occidente. “ Non solo non riuscirà ad arginare il cambio di rapporti di forza, ma rischia di far perdere anche quel primato morale, quella legittimazione derivante dalla coerenza nella difesa dei diritti umani, che è stata una delle ragioni per cui l’Occidente ha potuto garantire un certo ordine al mondo ”, afferma l’ex presidente del Consiglio, sottolineando come la strategia bellica in Iran possa avere effetti destabilizzanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

