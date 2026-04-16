La segretaria del Pd Schlein a Bergamo | La destra fa paura dobbiamo offrire protezione e cura

A Bergamo, la segretaria del Partito Democratico è stata vista seduta in prima fila, indossando un tailleur blu e scarpe nere eleganti, con i rayban appoggiati sui capelli. Durante l’evento, ha ripetuto alcune note con una stilografica, mentre si confrontava con le parole di altri relatori. Ha dichiarato che la destra genera timore e ha sottolineato la necessità di offrire protezione e cura.

Bergamo. Tailleur blu, ai piedi un paio di scarpe eleganti nere; i rayban alzati sui capelli. Seduta in prima fila, Elly Schlein rilegge i suoi appunti e annota qualcosa con una stilografica. Prima di salire sul palco della Sala Sestini, la segretaria nazionale del Partito Democratico ascolta con attenzione gli ultimi interventi del tavolo di lavoro “Una nuova agenda per la montagna e le aree interne”, che chiude la prima giornata dell’Assemblea nazionale della lega Autonomie Locali Italiane ( Ali ), in programma il 16 e 17 aprile alla Camera di Commercio di Bergamo. L’evento riunisce sindaci e amministratori locali per confrontarsi sulle sfide dei territori.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Tre anni di Elly Schlein a Largo del Nazareno, la segretaria del Pd che non è diventata leaderTre anni fa, il 12 marzo del 2023, Elly Schlein diventava segretaria nazionale del Partito democratico, battendo al ballottaggio delle primarie, con... Meloni chiama Schlein, la telefonata del disgelo dopo lo scontro in aula sull’Iran. La segretaria del Pd: «Ci aggiorneremo spesso sul Medio Oriente»La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein per fare il punto sulla situazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il confronto di Schlein sul costo dell’energia non sta in piedi; Elly Schlein e i dubbi sulla tenuta del governo Meloni, come si muove la segretaria del Pd; Schlein, duella in aula con Meloni e guarda al voto: Avete perso, governeremo noi; Schlein: altre vie oltre le primarie. Il piano di Franceschini su Salis. La segretaria del Pd Schlein a Bergamo: La destra fa paura, dobbiamo offrire protezione e curaLa segretaria del Pd Elly Schlein a Bergamo per l'Assemblea nazionale della lega Autonomie Locali Italiane nella sala Sestini ... bergamonews.it Conte-Schlein, duello a distanza: la segretaria al Nazareno per la direzione Pd, l’ex premier col suo libro al Tempio di AdrianoIl presidente M5s rilancia le primarie aperte, ma ribadisce: Lealtà con chi le vincerà. La leader dem non nomina i gazebo e rilancia sul programma: presto tocca a noi ... quotidiano.net "Schlein ha sbagliato nel mostrare la solidarietà a Meloni” Massimo Cacciari nell’intervista a #4disera facebook “Le opposizioni sono entrate in una fase nuova: il Pd di Elly Schlein è protagonista e c’è la disponibilità del M5S a sentirsi parte di una sfida comune. Oggi tutte le opposizioni scommettono su un destino comune”. Lo ha detto Nicola Zingaretti (Pd) parlando di x.com