Schio-Venezia oggi A1 basket femminile 2026 | orario gara-3 tv programma streaming

Oggi, domenica 26 aprile, alle ore 20:15 andrà in scena la gara-3 tra la squadra di Schio e quella di Venezia, decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026. La partita si svolgerà in orario serale e sarà visibile in diretta streaming e in televisione. Questa sfida rappresenta l’ultimo step per determinare la nuova campionessa italiana della stagione.

E’ la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi domenica 26 aprile alle ore 20:15 Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia si affrontano nella gara-3 decisiva per il titolo di campione d’Italia. La Famila Wuber ha perso il fattore campo in gara-1 (60-71) ma si è ripresa prontamente nella gara-2 di giovedì sera al Taliercio (53-74) dove ha tirato fuori una prestazione monstre con il terzo quarto che ha spaccato in due la partita grazie ad un break di 14-0. Le scledensi puntano a bissare il successo del 2025 che varrebbe il quattordicesimo scudetto della loro storia. L’Umana Reyer Venezia non è riuscita a chiudere la contesa con il pubblico a favore 72 ore fa, con le oro-granata che hanno subito la veemente reazione di Schio senza riuscire a riaprire il match nei minuti conclusivi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming Notizie correlate Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia... Leggi anche: Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Basket: Serie A1 femminile 2025/26 - Finale: Schio - Venezia (gara 1) - Video; Finale pallacanestro femminile gara 2: guarda in diretta Umana Reyer-Famila Schio; Techfind Serie A1 - Si decide tutto tra Schio e Venezia: gara 3 assegna lo scudetto. A1 – PalaRomare sold out, domani gara 3 tra Schio e VeneziaSiamo arrivati al capitolo finale, l’ultimo possibile di questa stagione. Domani alle ore 20.15 (diretta su RaiSport HD) in un PalaRomare tutto esaurito ... basketinside.com Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: ... oasport.it In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Per richi - facebook.com facebook