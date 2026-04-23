Venezia-Schio oggi A1 basket femminile 2026 | orario gara-2 tv programma streaming

Oggi si svolge la gara 2 della finale scudetto del campionato di basket femminile 2026 tra Venezia e Schio. La partita è programmata per le 20.15 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sfida si gioca sul campo e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con due possibili esiti che si decideranno sul parquet.

Oggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: l’eventuale scudetto della Reyer. L’altra: il ritorno al PalaRomare in caso di vittoria del Famila. Com’è come non è, intanto al Taliercio è tutto esaurito. Sarà la notte della potenziale quarta volta dell’Umana, che a Schio ha mostrato grande carattere e capacità di tenere tatticamente il punto in maniera invidiabile. O sarà la notte del riscatto della squadra di Giorgios Dikaioulakos, attesa a un cambiamento di un po’ tutto rispetto a gara-1. E, di fatto, si capirà se questi saranno gli ultimi 40 minuti di Giorgia Sottana, all’ultima finale scudetto di una carriera infinita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming Notizie correlate Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia... Reyer Venezia-Girona oggi, Eurolega basket femminile 2026: orario, tv, programma, streamingCi siamo: oggi è il giorno della storia per l’Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Basket: Serie A1 femminile 2025/26 - Finale: Schio - Venezia (gara 1) - Video; Techfind Serie A1, playoff - Al via la serie finale tra Schio e Venezia; A1 - Domani gara 1 Finale Scudetto tra Schio e Venezia. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it Schio e Venezia si sfidano per lo scudetto A1 femminile: al via la finaleSchio e Venezia si contendono il tricolore nel basket femminile: al via la serie scudetto tra le eterne rivali ... it.blastingnews.com Parte con il botto la finale della Serie A1 Femminile: l’Umana Reyer Venezia si prende Gara 1 superando in trasferta il Famila Wuber Schio per 60-71, grazie a una ripresa di alto livello su entrambi i lati del campo. - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com