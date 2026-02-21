john cena chiude la carriera con un record storico nel suo ultimo match

John Cena si ritira dal wrestling dopo aver stabilito un record storico nel suo ultimo incontro. La sua decisione deriva da decenni di attività sul ring, durante i quali ha conquistato numerosi titoli e milioni di fan in tutto il mondo. Nell'ultimo match, ha mostrato tutta la sua tenacia, lasciando un segno indelebile nel settore. La sua carriera si conclude con un risultato che rimarrà nella memoria degli appassionati. Ora, si attende il suo prossimo passo.

Un addio al massimo livello del wrestling ha segnato l'ultima pagina della lunga carriera di John Cena. Il match di congedo disputato il 13 dicembre 2025 alla Capital One Arena di Washington, d.c., ha generato numeri storici nelle vendite di biglietti e ha ridefinito gli standard del pubblico in arena, offrendo un momento cruciale nell'economia dell'intrattenimento sportivo. L'incontro ha visto Cena schierarsi contro Gunther, offrendo una chiusura memorabile sia sul piano sportivo sia su quello mediatico. Le cifre ufficiali raccolte indicano un totale di 6.553.883 dollari generati dalle vendite, con un pubblico presente di 17.

Perché John Cena ha accettato di perdere il suo ultimo match, Triple H: “La gente non può capirlo”Triple H spiega le ragioni dietro la decisione di far perdere John Cena nel suo ultimo match, rivelando un accordo condiviso e il rispetto reciproco che ha guidato questa scelta.

ROYAL RUMBLE 2026: Gunther chiude la carriera di AJ Styles come aveva fatto con John CenaDopo un match durissimo, AJ Styles si ritira dalla WWE.

