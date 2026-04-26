Domenica 26 aprile, in via Salata, un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente. L’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un segnale stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Motociclista di 30 anni ferito in via Salata domenica 26 aprile dopo impatto con segnale.. Il ferito è stato intubato e trasferito al pronto soccorso di Cattinara con traumi cranici.. Un trentenne è finito in condizioni critiche all’ospedale di Cattinara dopo un violento schianto avvenuto questa domenica 26 aprile nelle prime ore del mattino in via Salata, proprio all’uscita della galleria di Montebello. Il giovane motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo con estrema forza contro un segnale stradale situato nei pressi dell’imbocco della galleria. L’impatto è stato così devastante da distruggere completamente la moto e causare lesioni pesantissime al conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schianto violento in via Salata: motociclista a rischio vita dopo il crash

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