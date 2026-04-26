Schianto in moto a Manerbio | marito in codice rosso dopo il crash

Un incidente si è verificato sabato 25 aprile sulla strada provinciale 668 a Manerbio, coinvolgendo una moto e un guardrail. La coppia a bordo della motocicletta è rimasta coinvolta nello schianto, con il conducente trasportato in codice rosso in ospedale a Brescia, probabilmente a causa di un malore mentre era in viaggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

? Cosa sapere Moto contro guardrail sulla SP668 a Manerbio sabato 25 aprile coinvolge una coppia.. Conducente in codice rosso a Brescia per possibile malore durante la guida.. Un violento impatto contro il guardrail sulla SP668 ha coinvolto una coppia in moto sabato 25 aprile intorno alle ore 11, lasciando il conducente in condizioni critiche e la moglie ferita a Manerbio. Il tragico episodio si è consumato lungo il tratto stradale che attraversa il territorio di Manerbio, quando il motociclista, che viaggiava insieme alla compagna di 57 anni, ha perso il controllo del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni emerse dopo l’incidente, la due ruote sarebbe uscita dalla carreggiata in modo autonomo, senza che altri veicoli fossero coinvolti nella dinamica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto in moto a Manerbio: marito in codice rosso dopo il crash Notizie correlate Schianto auto-moto a Colverde: gravissimo un 28enne, soccorsi in codice rossoGrave incidente stradale a Colverde nel tardo pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026. Leggi anche: Schianto tra auto e moto a Lurate Caccivio: 49enne in codice rosso al Sant’Anna Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schianto mortale in moto: 52enne perde il controllo e si schianta contro un palo; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Schianto fatale in moto a Stezzano, il dolore della sorella Sara: Ciao fratello, fai buon viaggio; Quarantenne in moto si schianta contro un'auto: ricoverato in prognosi riservata. Schianto sulla Sp668 a Manerbio, due coniugi feriti in moto: grave il maritoUn grave incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 25 aprile lungo la Sp668, nel territorio di Manerbio. Il bilancio è di una coppia ferita dopo un ... bsnews.it Schianto in via Serenissima, a Rezzato l’ultimo saluto a Bendetto FuscoIl ristoratore 70enne, molto conosciuto in paese e titolare della pizzeria Mozart, è morto giovedì pomeriggio in un drammatico incidente in moto. I funerali alle 16 di questo sabato 24 aprile. quibrescia.it Salerno, schianto davanti al Parco del Mercatello: coinvolte tre auto, traffico rallentato - facebook.com facebook