Schianto a Milano | 7 feriti tir a GNL e traffico bloccato

9 mar 2026

Un incidente grave si è verificato a Milano, coinvolgendo diversi veicoli tra cui un tir alimentato a GNL. L’incidente ha provocato sette feriti e ha causato il blocco del traffico sulla strada tra la statale 36 e la Tangenziale Nord in direzione della città. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. La strada rimane chiusa mentre vengono gestiti i rilievi.

Un drammatico scontro a catena ha colpito l’asse viario tra la statale 36 e la Tangenziale Nord, con direzione Milano. Cinque veicoli sono rimasti coinvolti nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026: un tir alimentato a GNL, tre autovetture e un furgone. Sette persone hanno subito lesioni, ma nessuna si trova in condizioni critiche. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15:00, generando un immediato blocco del traffico lungo l’arteria principale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorsi, portando i feriti nei pronto soccorso di Cinisello Balsamo e San Raffaele. Le operazioni di gestione dell’emergenza hanno richiesto la chiusura parziale della carreggiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

