Schianto auto-moto a Colverde | gravissimo un 28enne soccorsi in codice rosso

Un incidente grave a Colverde ha coinvolto un’auto e una moto, causando gravi ferite a un giovane di 28 anni. La collisione si è verificata poco prima delle 18, e il motociclista è stato soccorso in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno trovato il ragazzo in condizioni critiche. La dinamica dello scontro rimane ancora da chiarire.

Grave incidente stradale a Colverde nel tardo pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026. Poco prima delle 18 un’auto e una moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire, con conseguenze pesantissime per il motociclista, un giovane di 28 anni. L'incidente è avvenuto sulla Sp17, all'altezza del benzinaio. Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia, che hanno prestato le prime cure al ferito. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle forze dell’ordine. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Quicomo.it

Questa mattina a Ronago, un incidente tra due auto ha bloccato via Mulini.

Un incidente si è verificato questa mattina nel centro di Gavardo, quando un’ambulanza e un furgone si sono scontrati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.