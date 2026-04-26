Schianto in auto in A1 feriti due giovani reggiani

Nella notte sull’Autostrada del Sole, all’altezza del km 127 in direzione sud, due giovani di circa vent’anni sono rimasti coinvolti in un incidente che ha provocato loro ferite. L’incidente è avvenuto tra la val d’Enza e il casello di Reggio Emilia, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Reggio Emilia, 26 aprile 2026 - Due giovani poco più che ventenni sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto nella notte sull’Autosole, all’altezza del km 127, in corsia sud, tra la val d’Enza e il casello di Reggio Emilia. Verso le due è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 115, che ha subito mobilitato i vigili del fuoco di Sant’Ilario, insieme all’autogru di Reggio. Un’autovettura Golf è uscita di strada, finendo la corsa in un canale. Non si esclude un colpo di sonno del conducente alla base dello schianto. Sul posto anche personale sanitario con ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, i due giovani – residenti nel Reggiano – sono stati portati in ospedale per le medicazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in auto in A1, feriti due giovani reggiani Notizie correlate Schianto tra due auto lungo l'A1, una finisce contro il guardrail, una persona incastrata: due feriti in ospedaleGrave incidente stradale verso l'ora di pranzo di mercoledì 4 febbraio, lungo l'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia, all'altezza del chilometro... Schianto fra due auto in galleria: due feriti sulla Fondovalle SangroSchianto fra due auto nella galleria Cefalone, nel territorio di Colledimezzo, lungo la Fondovalle Sangro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Schianto fra auto in corso Italia: 67enne in ospedale per lo choc; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Schianto in auto in A1, feriti due giovani reggiani; Tragedia a Fiumicino, auto travolge un pedone e si ribalta: un morto e tre feriti gravi. Schianto in auto in A1, feriti due giovani reggianiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Policoro, schianto nel sabato sera tra un'auto e un furgone: in via Lido muore un 35enneAll'incrocio con via Gorizia alle 20 del 25 aprile. La vittima, di Policoro, era alla guida di un'Alfa 147. Il violento impatto con un furgone Daily non gli ha dato scampo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Salerno, schianto davanti al Parco del Mercatello: coinvolte tre auto, traffico rallentato - facebook.com facebook