Schianto tra due auto lungo l' A1 una finisce contro il guardrail una persona incastrata | due feriti in ospedale

Questa mattina, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia. Due auto si sono scontrate violentemente, una delle quali è finita contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto una persona rimasta incastrata e l’hanno portata in ospedale insieme all’altro ferito. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Grave incidente stradale verso l'ora di pranzo di mercoledì 4 febbraio, lungo l'autostrada A1 tra Parma e Reggio Emilia, all'altezza del chilometro 133 in direzione Bologna. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una ha finito la sua corsa contro il guardrail. L'episodio è avvenuto verso le ore 13. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco di Reggio Emilia. Una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo dell'auto che è andata a sbattere contro il guardrail.

