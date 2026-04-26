Schianto a due passi dal caseificio | 2 feriti

Un incidente si è verificato in via Campo Felice, vicino al caseificio ‘Cilento’ e al bivio con la Sp 15, provocando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si conosce il luogo esatto dell’impatto. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

Un violento impatto si è verificato in via Campo Felice a Cellole in prossimità del caseificio ‘Cilento’ al bivio con la Sp 15.Una Mercedes ed un furgone con sopra un carico di cassette di ortaggi ha impattato violentemente. La vettura a seguito dell'urto è finita nella carreggiata tra la.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Schianto a due passi dal cementificio, donna grave in ospedaleUna donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in via Libertà a Maddaloni, nei pressi del cementificio. Schianto a due passi dal ponte, una donna in pronto soccorsoMomenti particolarmente turbolenti quelli che si sono vissuti nella mattinata di ieri, mercoledì 8 aprile, nei pressi di via Tonale, pochi passi dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schianto ai cancelli dell’impresa: I miei dipendenti hanno paura. Sorpassi come in un’autopista; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Cavalli fuggono dal maneggio e finiscono sulla statale e provocano incidente: un animale morto; Incidente a Ottava Presa, due feriti in codice rosso sulla strada per il mare. Schianto a due passi dal caseificio: 2 feritiIl bilancio del sinistro è di due feriti: i conducenti di entrambi i veicoli. Un ferito è stato trasferito presso l'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, l'altro presso la clinica Pineta Grande di ... casertanews.it Schianto ai cancelli dell’impresa: I miei dipendenti hanno paura. Sorpassi come in un’autopistaLa denuncia del titolare di un’azienda di Portomaggiore che esporta funghi in tutta Europa Ho chiesto al Comune di intervenire, solo il silenzio. E l’altro giorno l’incidente qui davanti. msn.com Mazara, schianto all’alba: due giovani in codice rosso, auto distrutta #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Schianto tra moto e auto sulla Sp72 che collega Casarano a Ugento: muore il centauro 49enne FOTO x.com