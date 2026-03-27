Una donna di 61 anni è stata coinvolta in un incidente stradale avvenuto in via Libertà a Maddaloni, vicino al cementificio. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite gravi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gli accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Una donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in via Libertà a Maddaloni, nei pressi del cementificio. L’impatto si è verificato verso l’ora di pranzo. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava a bordo di un’auto quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo contrandosi con un autocarro che era dietro di lei. La 61enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi a causa delle ferite riportate in seguito all’impatto. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Schianto a due passi dal cementificio, donna grave in ospedale

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