Schianto a due passi dal ponte una donna in pronto soccorso

Nella mattinata di ieri, mercoledì 8 aprile, si è verificato un incidente stradale nei pressi di via Tonale, a pochi passi dal ponte di Grumo, frazione di San Michele all’Adige. Una donna è rimasta coinvolta nello schianto e si trova attualmente in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Momenti particolarmente turbolenti quelli che si sono vissuti nella mattinata di ieri, mercoledì 8 aprile, nei pressi di via Tonale, pochi passi dal ponte di Grumo, frazione di San Michele all’Adige. Intorno alle 10:30 si è infatti verificato uno scontro tra un’auto e un furgone.Una donna di 70. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Schianto a due passi dal cementificio, donna grave in ospedaleUna donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in via Libertà a Maddaloni, nei pressi del cementificio. Schianto tra due auto in via Roma a Colorno: un ferito al pronto soccorsoNel tardo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio si è verificato uno scontro tra due auto a Colorno, in via Roma. 200 Days A wealthy CEO gives an abandoned house to a single mother; what is her new life like Argomenti più discussi: ??Schianto a due passi dal ponte, una donna in pronto soccorso; Patrizia Trabucco e Damiano Atzeni: chi sono le due vittime dell'incidente della via Tuscolana; Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. Quella curva maledetta; Trascinata per 50 metri dal tram. Le urla, i figli in lacrime e lo sconcerto dell’autista: Non mi sono accorto di nulla. Schianto a due passi dal cementificio, donna grave in ospedaleUna donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in via Libertà a Maddaloni, nei pressi del cementificio. casertanews.it In videochiamata con i figli per gli auguri di Pasqua, poi il tragico schianto: addio a mamma 55enne Una tragedia che lascia senza parole https://qds.it/in-videochiamata-con-i-figli-per-gli-auguri-di-pasqua-poi-il-tragico-schianto-addio-a-mamma-55enne/ - facebook.com facebook Incidente a Ceprano: schianto in moto, morto Luca Lottici, 58 anni. E nel reatino auto contro il guardrail: muore un 28enne x.com