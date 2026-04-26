Schiacciato dall’auto contro un muro | salvato dai carabinieri a Marano di Napoli

Tre carabinieri del Nucleo radiomobile di Marano di Napoli sono intervenuti per soccorrere un uomo rimasto schiacciato contro un muro da un’auto. L’intervento è avvenuto durante un’attività di polizia giudiziaria, quando i militari hanno prontamente raggiunto la scena per estrarre la persona e prestare i primi soccorsi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, né sono state rese note le condizioni dell’uomo.

Erano impegnati in un’attività di polizia giudiziaria quando tre carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Marano sono intervenuti per salvare un uomo rimasto schiacciato contro un muro dalla propria auto. Il 46enne, residente a Marano di Napoli, era stato travolto dal veicolo che aveva iniziato a muoversi a causa del mancato inserimento del freno a mano, riportando un grave trauma con crisi respiratoria e convulsiva. L’intervento dei militari I carabinieri hanno agito con tempestività, praticando le manovre di primo soccorso e posizionando l’uomo in posizione laterale di sicurezza, evitando il rischio di asfissia e stabilizzando le sue condizioni sotto gli occhi della moglie e dei presenti.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Schiacciato dall’auto contro un muro: salvato dai carabinieri a Marano di Napoli Notizie correlate Marano di Napoli, schiacciato dall’auto: salvato dai CarabinieriIl freno a mano non scatta e l’auto travolge un 46enne: intervento decisivo dei Carabinieri evita conseguenze fatali Un intervento rapido e decisivo... Evade, scappa dai carabinieri e finisce contro un muro con l'auto: non aveva la patenteDavanti a un giudice dovrà rispondere di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schiacciato dalla propria automobile, viene salvato dai carabinieri; Il freno a mano non scatta, schiacciato dalla sua auto: 46enne salvato dai carabinieri nel Napoletano; Schiacciato dall’auto contro un muro: salvato dai carabinieri a Marano di Napoli; Marano, schiacciato dall’auto senza freno a mano: salvato dai carabinieri. Marano: schiacciato dall’auto senza freno a mano, salvato dai carabinieriErano impegnati in un'attività di polizia giudiziaria, quando tre carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Marano hanno soccorso un uomo rimasto schiacciato contro un muro dalla ... napoli.repubblica.it Schiacciato dalla sua auto, lo salvano i CarabinieriErano impegnati in un'attività di polizia giudiziaria, quando tre carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Marano hanno soccorso un uomo rimasto schiacciato contro un muro dalla p ... ansa.it Marano di Napoli, schiacciato dalla sua auto contro il muro perché non scatta il freno a mano: 46enne salvato dai carabinieri - facebook.com facebook