Marano di Napoli schiacciato dall’auto | salvato dai Carabinieri

A Marano di Napoli, un uomo di 46 anni è stato travolto da un’auto che non ha arrestato la sua corsa. L’incidente si è verificato perché il freno a mano non si è attivato correttamente, facendo sì che il veicolo si muovesse senza controllo. Sono intervenuti i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza la situazione e evitato che l’uomo potesse subire conseguenze più gravi.

Il freno a mano non scatta e l’auto travolge un 46enne: intervento decisivo dei Carabinieri evita conseguenze fatali. Un intervento rapido e decisivo ha evitato una tragedia a Marano di Napoli, dove un 46enne è rimasto schiacciato dalla propria auto dopo il mancato azionamento del freno a mano. A salvarlo sono stati tre Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un’attività di polizia giudiziaria. L’auto scivola e lo schiaccia contro un muro. L’episodio si è verificato nella serata di ieri. L’uomo si trovava nei pressi del proprio veicolo quando l’auto, improvvisamente, ha iniziato a scivolare, finendo per schiacciarlo contro un muro.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Marano di Napoli, schiacciato dall’auto: salvato dai Carabinieri Notizie correlate "Voglio farla finita": 26enne minaccia di gettarsi dall’ottavo piano, salvato dai carabinieriReggio Emilia, 8 marzo 2026 – Ci sono volute ore, ma alla fine l’intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un insano gesto, in zona stazione... Scendono dall’auto e tentano di rapire una bambina a Marano di Napoli, la famiglia denunciaTentativo di rapimento di una bambina a Marano, c'è la denuncia dei genitori: scattano le indagini. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schiacciato dalla propria automobile, viene salvato dai carabinieri; Il freno a mano non scatta, schiacciato dalla sua auto: 46enne salvato dai carabinieri nel Napoletano; Schiacciato dall’auto contro un muro: salvato dai carabinieri a Marano di Napoli; Marano, schiacciato dall’auto senza freno a mano: salvato dai carabinieri. Schiacciato dall’auto contro un muro: salvato dai carabinieri a Marano di NapoliGrave trauma per un 46enne, decisivo l’intervento dei militari che evitano l’asfissia prima dell’arrivo del 118 ... msn.com Il freno a mano non funziona, 46enne viene travolto dall’auto: salvato dai carabinieri a Marano di NapoliUn 46enne di Marano di Napoli salvato dai carabinieri e portato all'ospedale di Pozzuoli: paura per la moglie e i passanti che hanno assistito alla scena ... fanpage.it Marano di Napoli, schiacciato dalla sua auto contro il muro perché non scatta il freno a mano: 46enne salvato dai carabinieri - facebook.com facebook