Schiacciato dalla propria automobile viene salvato dai carabinieri

Un uomo è stato soccorso dai carabinieri dopo essere stato accidentalmente schiacciato dalla propria auto. L’incidente è avvenuto quando l’uomo, uscendo dalla vettura, non ha attivato il freno a mano. Pochi istanti dopo, la vettura ha iniziato a muoversi e lo ha schiacciato contro un muro. I militari sono intervenuti immediatamente per aiutarlo e stabilizzarlo dopo l’accaduto.

È sceso dall'automobile ma non ha tirato il freno a mano. Pochi secondi dopo, la sua stessa vettura lo aveva schiacciato contro un muro. È quanto accaduto a Marano, in provincia di Napoli, ad un uomo di 46 anni del posto. A salvarlo è stato il passaggio fortuito dei carabinieri che, di fronte.🔗 Leggi su Napolitoday.it Monza, incidente stradale in via Monte Cervino: auto dei Carabinieri coinvolta #monza Notizie correlate Marano di Napoli, schiacciato dall’auto: salvato dai CarabinieriIl freno a mano non scatta e l’auto travolge un 46enne: intervento decisivo dei Carabinieri evita conseguenze fatali Un intervento rapido e decisivo... Schiacciato dall’auto contro un muro: salvato dai carabinieri a Marano di NapoliErano impegnati in un’attività di polizia giudiziaria quando tre carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Marano sono... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Schiacciato dalla propria automobile, viene salvato dai carabinieri; Tragedia ad Acerra, muore schiacciato dall’auto; ? Terribile tragedia: uomo muore sul colpo schiacciato dal trattore - BresciaToday; Incidente a Mortegliano tra uno scooter e un'auto: il centauro sbalzato sull'asfalto, è grave. Schiacciato dalla sua auto, lo salvano i CarabinieriErano impegnati in un'attività di polizia giudiziaria, quando tre carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Marano hanno soccorso un uomo rimasto schiacciato contro un muro dalla p ... ansa.it Schiacciato dalla propria automobile, viene salvato dai carabinieriUn uomo di 46 anni ha dimenticato di azionare il freno a mano. Grazie all'intervento dei militari è stato soccorso e trasportato in ospedale ... napolitoday.it «Quando ancora non ero nessuno mi sentivo schiacciato dalla cattiveria della gente, dal giudizio subdolo di chi diceva che non sarei mai diventato un vero attore. Fu in quel momento fragile che un pensiero buio mi attraversò la mente. Per un attimo sfiorai l’id - facebook.com facebook