Schiacciato dalla propria automobile viene salvato dai carabinieri

Da napolitoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato soccorso dai carabinieri dopo essere stato accidentalmente schiacciato dalla propria auto. L’incidente è avvenuto quando l’uomo, uscendo dalla vettura, non ha attivato il freno a mano. Pochi istanti dopo, la vettura ha iniziato a muoversi e lo ha schiacciato contro un muro. I militari sono intervenuti immediatamente per aiutarlo e stabilizzarlo dopo l’accaduto.

È sceso dall'automobile ma non ha tirato il freno a mano. Pochi secondi dopo, la sua stessa vettura lo aveva schiacciato contro un muro. È quanto accaduto a Marano, in provincia di Napoli, ad un uomo di 46 anni del posto. A salvarlo è stato il passaggio fortuito dei carabinieri che, di fronte.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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