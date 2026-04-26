Scherma Under 23 | Gaia Caforio ribalta la finale e conquista l’oro

Durante gli Europei Under 23 di scherma a Cagliari, Gaia Caforio si è aggiudicata la medaglia d’oro nella gara di spada femminile. La schermitrice torinese ha ribaltato la risultato in finale, conquistando così il suo secondo titolo europeo dopo quello vinto ad Antalya nel 2024. La competizione ha visto Caforio emergere come protagonista, portando a casa il massimo riconoscimento dopo un percorso che ha portato alla vittoria finale.

? Cosa sapere Gaia Caforio vince l'oro nella spada femminile agli Europei Under 23 di Cagliari.. La torinese ottiene il secondo titolo europeo dopo il successo ad Antalya nel 2024.. Gaia Caforio conquista l’oro nella spada femminile agli Europei Under 23 di Cagliari, trascinando l’Italia sul gradino più alto del podio in una giornata segnata da successi tricolori e rimpianti tecnici. La pedana sarda ha la torinese dell’Aeronautica Militare dominare la scena dopo un percorso tortuoso. Partita sesta nei gironi, la debuttante della categoria ha piegato Shukurov con un 15-8 netto, proseguendo poi la scalata con vittorie identiche per punteggio contro Gachalyi (15-9) e Julia Caron (15-8).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma Under 23: Gaia Caforio ribalta la finale e conquista l’oro Notizie correlate Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23, confermandosi tra i migliori talenti della scherma nazionaleControlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEF/Siria: i bambini... Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, Mogos è oro. Paolucci conquista l’argento e Giordan fa bronzoBudapest, 21 marzo 2026 – Continua il grande weekend dell’Italia della scherma in carrozzina a Budapest. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Europei Under 23 – Gaia Caforio trionfa a Cagliari e si laurea campionessa d’Europa di spada femminile! Ai piedi del podio la spadista Siletti e i fiorettisti Di Veroli e Iacomoni; A Cagliari dal 25 al 28 aprile 2026 i Campionati Europei Under 23 di Scherma; Campionati Europei Under 23 Cagliari 2026, domani la conferenza stampa di presentazione. Da sabato le finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma e per la prima volta anche su Amazon Prime; Trani, premiate le eccellenze sportive pugliesi del 2025. Europei Under 23 di scherma a Cagliari: al via domani, diretta su Assalto TV e Amazon Prime VideoLa terza edizione italiana degli Europei Under 23 apre i battenti sabato 25 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu. Dodici azzurri in pedana nella prima giornata, ... sportface.it Europei Under 23 scherma, domani la presentazione a Cagliari: da sabato 24 azzurri in gara per 12 titoli su Assalto TVConto alla rovescia per i Campionati Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026: domani la conferenza stampa ufficiale, poi quattro giorni di gare con 24 azzur ... sportface.it Federazione Italiana Scherma added photos to the album: Campionati Europei Under 23 | Cagliari | Day 1 - facebook.com facebook