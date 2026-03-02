Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23 confermandosi tra i migliori talenti della scherma nazionale

Lo spadista napoletano si è classificato terzo ai Campionati Italiani Under 23 di Caorle, ottenendo il bronzo. La gara ha visto il giovane atleta confrontarsi con altri talenti della scherma italiana, confermandosi tra i protagonisti della categoria. La competizione si è svolta con un pubblico che ha seguito con attenzione le fasi decisive della finale.

Controlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Grandi emozioni per la Campania ai Campionati Italiani Under 23 di Caorle, dove lo spadista partenopeo, Fabrizio Cuomo, ha raggiunto un bronzo brillante. Prestazione eccellente del portacolori del Centro Sportivo Esercito che si è conclusa solo in semifinale, dove Simone Mencarelli, che poi si è laureato campione, ha avuto la meglio per 15-12. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23, confermandosi tra i migliori talenti della scherma nazionale Leggi anche: Scherma, splendido secondo posto di Mancarelli al Grand Prix di Doha. Primo podio per lo spadista I migliori giocatori italiani della Serie A maschile: talenti e protagonisti del campionatoLa Serie A italiana continua a essere una delle competizioni più affascinanti del calcio europeo, non solo per i club storici e le rivalità, ma anche...