Durante i campionati regionali di scherma, la squadra Discobolo Sciacca si è distinta per i risultati ottenuti, consolidando la propria presenza nel panorama sportivo siciliano. Nella competizione di sciabola femminile, la squadra guidata da Savona ha portato a casa la vittoria, contribuendo al successo complessivo dell’organizzazione. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di diverse forze della regione.

La Discobolo Sciacca festeggia un risultato di grande prestigio ai Campionati regionali di scherma, confermandosi una delle realtà più solide e continue del panorama siciliano. Nella sciabola femminile la società saccense ha letteralmente dominato la competizione disputata a Catania, piazzando cinque atlete nelle prime cinque posizioni e monopolizzando il podio. A imporsi è stata la veterana Marina Savona, protagonista di una stagione di altissimo livello anche nel circuito master nazionale. In finale ha superato la giovanissima Vittoria Becchina, classe 2011, che ha mostrato maturità tecnica e carattere sorprendenti per la sua età. Sul terzo gradino del podio sono salite le sorelle Sofia e Aida Pia Figlioli, confermando la profondità del vivaio e la qualità del lavoro svolto in sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Discobolo Sciacca domina i campionati regionali di scherma: Savona guida il trionfo nella sciabola femminile

Articoli correlati

La scherma premia Sciacca: alla Discobolo lo "Scudo d’onore" d’argento della federazioneUn nuovo traguardo arricchisce il percorso dell’Asd Discobolo Sciacca, insignita dello Scudo d’Onore d’Argento conferito dalla Federazione italiana...

Coppa del Mondo Paralimpica Scherma 2026: doppietta italiana nella sciabola femminile BNella terza giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma 2026, la squadra italiana ha dato vita a una prova agonistica di altissimo livello,...

Una raccolta di contenuti su Discobolo Sciacca

Discobolo Sciacca, doppia salvezza ai campionati Italiani di PiacenzaSesto posto per le squadre di sciabola femminile e maschile. Il tecnico Vullo: Obiettivo centrato con merito, resta un po’ di rammarico per il podio sfiorato ... agrigentonotizie.it

Sciabola Master, Marina Savona conquista l’argento a NapoliLa schermitrice della Discobolo Sciacca seconda alla quarta prova del circuito nazionale. Ora lo sguardo è rivolto ai campionati italiani di Riccione ... today.it