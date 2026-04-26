Scherma a Cagliari | l’azzurra sfida l’oro in tre sfide individuali

A Cagliari domenica 26 aprile si tengono le finali individuali di spada, fioretto e sciabola, con un’azzurra che si presenta per affrontare tre sfide. Le competizioni si svolgono nel pomeriggio e coinvolgono atleti provenienti da diverse regioni, pronti a confrontarsi per ottenere il titolo. La giornata promette di offrire momenti di tensione e spettacolo, con la partecipazione di schermidori di alto livello.

? Cosa sapere A Cagliari domenica 26 aprile si disputano le finali individuali di spada, fioretto e sciabola.. I risultati serviranno a testare la tenuta mentale in vista delle prove a squadre.. La scherma italiana punta tutto sulle sfide individuali di questa domenica 26 aprile a Cagliari, con tre tabelloni chiave che promettono di mantenere alta la tensione dopo l’oro già conquistato da Caforio nella spada femminile sabato scorso. Gli atleti azzurri si misureranno nei combattimenti di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile, cercando di consolidare il prestigio della nazionale in un evento che funge da trampolino per le competizioni a squadre previste per lunedì e martedì.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma a Cagliari: l’azzurra sfida l’oro in tre sfide individuali Notizie correlate Europei Under 23, Cagliari accende la domenica: tre prove individuali da seguire live su Assalto TV su SportfaceA Cagliari gli Europei Under 23 proseguono con una domenica tutta dedicata alle gara individuali di spada maschile, fioretto femminile e sciabola... Lollobrigida clamorosa, secondo oro per l’azzurra: l’impresa nella finale dei 5000. Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraioFrancesca Lollobrigida lo ha fatto di nuovo! L’azzurra ha vinto la gara di pattinaggio di velocità al Milano Ice Park, regalando un’altra medaglia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Campionati Europei Under 23 Cagliari 2026, domani la conferenza stampa di presentazione. Da sabato le finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma e per la prima volta anche su Amazon Prime; A Cagliari dal 25 al 28 aprile 2026 i Campionati Europei Under 23 di Scherma; Un calcinaiolo agli Europei di scherma; Gli Europei U23 di scherma a Cagliari: 24 azzurri in gara, ecco il calendario completo. Europei Under 23 di scherma a Cagliari: al via domani, diretta su Assalto TV e Amazon Prime VideoLa terza edizione italiana degli Europei Under 23 apre i battenti sabato 25 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu. Dodici azzurri in pedana nella prima giornata, ... sportface.it Europei Under 23, Cagliari accende la domenica: tre prove individuali da seguire live su Assalto TV su SportfaceA Cagliari gli Europei Under 23 proseguono con una domenica tutta dedicata alle gara individuali di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Dop ... sportface.it Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook