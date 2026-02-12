Lollobrigida clamorosa secondo oro per l’azzurra | l’impresa nella finale dei 5000 Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraio

Francesca Lollobrigida conquista ancora. L’azzurra vince la finale dei 5000 ai Mondiali di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa la sua sesta medaglia d’oro per l’Italia. Un’impresa che sorprende e fa felice tutto il movimento, mentre nel mondo dello sci, Brignone torna in pista dopo l’infortunio e conquista un importante risultato.

Francesca Lollobrigida lo ha fatto di nuovo! L’azzurra ha vinto la gara di pattinaggio di velocità al Milano Ice Park, regalando un’altra medaglia d’oro – la sesta – all’Italia. Lollobrigida si è imposta sulle avversarie nel circuito di 5mila metri, sbaragliando la concorrenza. Nei giorni scorsi, l’azzurra aveva già conquistato il gradino più alto del podio, con tanto di record olimpico, nei 3mila metri. Brignone d’oro!. Strepitosa Federica Brignone! A 315 giorni dal grave infortunio alla gamba sinistra, la tigre di La Salle realizza un capolavoro sull’Olympia delle Tofane conquistando il primo oro olimpico.🔗 Leggi su Open.online

Federica Brignone torna a vincere e lo fa in grande stile.

La campionessa italiana di corsa, Lollobrigida, conquista anche la medaglia d'oro nei 5000 metri, il secondo oro per lei in questa edizione.

