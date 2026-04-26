Europei Under 23 Cagliari accende la domenica | tre prove individuali da seguire live su Assalto TV su Sportface

A Cagliari si svolgono le gare degli Europei Under 23 di scherma, con tre prove individuali in programma nella giornata di domenica. Le discipline coinvolte sono la spada maschile, il fioretto femminile e la sciabola femminile. Le competizioni continuano con eventi che si tengono nel capoluogo sardo, mentre i risultati vengono trasmessi in diretta su Assalto TV su Sportface.

A Cagliari gli Europei Under 23 proseguono con una domenica tutta dedicata alle gara individuali di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Dopo l’avvio della rassegna continentale, il programma di oggi, 26 aprile, concentra l’attenzione su tre tabelloni che possono dare nuove soddisfazioni all’Italia, impegnata in casa in una manifestazione importante anche in chiave futura. Per la spada maschile l’Italia schiera Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Nel fioretto femminile toccherà invece a Irene Bertini, Carlotta Ferrati, Aurora Grandis e Matile Molinari, mentre nella sciabola femminile saliranno in pedana Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Manuela Spica.🔗 Leggi su Sportface.it

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