Scende nel pozzo di San Patrizio grazie ai volontari di un' associazione di Lama dei Peligni | realizzato il sogno di una 12enne in carrozzina
Un'undicenne in carrozzina ha potuto scendere nel pozzo di San Patrizio grazie all'intervento di volontari di un'associazione di Lama dei Peligni, che ha realizzato il suo desiderio. L'iniziativa fa parte del progetto “Montagne senza barriere”, nato per favorire l'accessibilità e la partecipazione di persone con disabilità a esperienze tradizionalmente inaccessibili. La cerimonia si è svolta alla presenza di molte persone, tra amici e familiari.
Un sogno che diventa realtà, grazie all'impegno di un'associazione che porta avanti il progetto “Montagne senza barriere”. Così, come racconta l'Ansa, una 12enne di Scafa, Giulia, ha potuto raggiungere l'obiettivo di scendere nel famoso pozzo di San Patrizio, a Orvieto. Una gita che sembrava.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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