Non può camminare ma realizza il sogno di scendere nel pozzo di Orvieto | la storia di Giulia 12enne si Scafa
Una ragazza di 12 anni, pur non potendo camminare, ha realizzato il suo desiderio di scendere nel pozzo di San Patrizio a Orvieto. Ha percorso i 248 scalini del pozzo, un’operazione che ha richiesto l’assistenza di persone che l’hanno accompagnata lungo il percorso. La giovane vive a Scafa e, nonostante le difficoltà fisiche, ha potuto sperimentare questa esperienza unica.
Non può camminare, ma il suo sogno è diventato realtà: scendere e risalire 248 scalini de pozzo di San Patrizio di orvieto. A realizzarlo è stata la 12enne di Scafa Giulia Romano, a fare in modo che ciò accadesse sono stati i volontari dell’associazione Majella Sporting Team di Lama dei Peligni.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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