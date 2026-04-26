Non può camminare ma realizza il sogno di scendere nel pozzo di Orvieto | la storia di Giulia 12enne si Scafa

Una ragazza di 12 anni, pur non potendo camminare, ha realizzato il suo desiderio di scendere nel pozzo di San Patrizio a Orvieto. Ha percorso i 248 scalini del pozzo, un’operazione che ha richiesto l’assistenza di persone che l’hanno accompagnata lungo il percorso. La giovane vive a Scafa e, nonostante le difficoltà fisiche, ha potuto sperimentare questa esperienza unica.