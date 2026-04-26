Scatto di Alex Marquez ma che duello Di Giannantonio-Bezzecchi! Gli highlights

Nel Gran Premio di Spagna a Jerez, Alex Marquez ha preso il comando già nei primi giri e ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi, conquistando la vittoria. Nel frattempo, il duello tra i piloti di casa, Di Giannantonio e Bezzecchi, ha attirato l’attenzione, con scatti e controscatti evidenti lungo tutta la corsa. Gli highlights della gara mostrano momenti di grande combattività tra i protagonisti in pista.

Dominio totale di Alex Marquez nel GP di Spagna a Jerez: lo spagnolo prende il comando nei primi giri e controlla la gara fino alla vittoria. Alle sue spalle Marco Bezzecchi chiude secondo, approfittando anche del ritiro del poleman Marc Marquez, caduto nelle fasi iniziali. Completa il podio Fabio Di Giannantonio. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scatto di Alex Marquez, ma che duello Di Giannantonio-Bezzecchi! Gli highlights Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Gp Jerez, trionfa Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio(Adnkronos) – La Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez vince dominando il Gp della Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP | Alex Marquez: Oggi ho dato tutto di cuore, è mancata un po’ di testa ma dormo sereno; Alex Marquez: Regolamenti scritti per mettere Ducati in difficoltà; MotoGp, Gp Spagna: Alex Marquez si prende il venerdì, seguono Di Giannantonio e Bezzecchi; MotoGP 2026. GP di Spagna. Alex Marquez: Vincere di nuovo a Jerez? Difficile, fatico a fermare la moto. MotoGP 2026. GP di Spagna. La gara di Jerez l'ha vinta Álex Márquez, Marc è caduto subito, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio [CLASSIFICA]Gara lunga senza particolari sussulti, partenza super del 93 e di Bez, ma Álex Márquez è andato più forte di tutti. Quarto posto per Martín, 5° Ogura (bella risalita da dietro). Problemi alla moto per ... moto.it Alex Marquez imprendibile nel GP di Spagna, Bezzecchi solido secondo. Fuori Marc Marquez e BagnaiaDopo la caduta di ieri nella Sprint sotto la pioggia, Alex Marquez rispetta il pronostico della vigilia e vince da favorito il Gran Premio di Spagna, ... oasport.it Spettacolari tramonti cittadini #lemeraviglieditorino #vivatorino #turin #torino #torinoèlamiacittà Scatto @alex.lumix - facebook.com facebook