Gp Jerez trionfa Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, la vittoria è andata a Alex Marquez che corre con la moto del Team Gresini. Dietro di lui si sono classificati Bezzecchi e Di Giannantonio, entrambi in sella a moto Ducati. La gara si è svolta domenica 26 aprile e ha visto Marquez imporsi sugli avversari in una competizione che si è disputata sul circuito di Jerez.

(Adnkronos) – La Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez vince dominando il Gp della Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Seconda vittoria di fila nella gara lunga di Jerez dopo quella 2025 per lo spagnolo, che si impone davanti a Marco Bezzecchi che può comunque accontentarsi di un secondo posto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro. Moto Gp: Marquez trionfa a Jerez davanti a BezzecchiAGI - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alex Marquez è tornato: 'Io il primo che dovevo fare uno step'; Alex Marquez prende casa: Sarò sempre il fratello minore di Marc; MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez: i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP Spagna; MotoGP Jerez 2026, risultati Warm-Up: Alex e Marc Marquez davanti a tutti. Bagnaia 11°. MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it MotoGP, Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi e Di GiannantonioJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota ... italpress.com Alex Marquez trionfa a Jerez, Bezzecchi resta leader del Mondiale. Malissimo la Ducati ufficiale: a terra sia Marc Marquez sia Pecco Bagnaia. - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com