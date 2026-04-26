Scaricano i rifiuti del condominio in strada con il furgone | incastrati dalle telecamere

Gli agenti della Polizia Locale hanno individuato due persone che hanno scaricato rifiuti provenienti da un condominio in strada utilizzando un furgone. Le telecamere di videosorveglianza comunale hanno ripreso le operazioni di carico e disfatto dei sacchi, portando all’identificazione dei responsabili. Un cumulo di rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti ha attirato l’attenzione, portando a verifiche più approfondite da parte delle forze dell’ordine.

Un cumulo di rifiuti abbandonato accanto ai cassonetti ha fatto scattare controlli e accertamenti della Polizia Locale, che è riuscita a risalire ai responsabili grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.Rifiuti ingombranti accanto ai cassonettiIl fatto risale al 13 aprile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Falconara, pugno duro contro i "furbetti" dei rifiuti: incastrati dalle telecamere, c'è chi lancia il sacchetto dal balconeControlli serrati della Polizia Locale nei primi mesi del 2026: tra denunce, patenti sospese e sanzioni, il Comune dichiara guerra al degrado urbano. Leggi anche: Abbandona rifiuti in strada (ma viene ripreso dalle telecamere). La rabbia del Comune: “E’ intollerabile” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giugliano, scaricano una vasca da bagno piena di rifiuti: beccato dalla telecamera trappola; Scaricano rifiuti e frammenti di eternit, poi appiccano il fuoco: sequestrato maxi terreno a Maracalagonis; Mascalucia, scaricano rifiuti a bordo strada: bloccati in flagranza dai Carabinieri; Scaricano rifiuti a bordo strada, bloccati in flagranza dai Carabinieri. Scaricano rifiuti a bordo strada, bloccati in flagranza dai CarabinieriLa Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Gravina di Catania, impegnata quotidianamente nel servizio di pronto intervento operativo 24 ore su ... 98zero.com Scaricano rifiuti in un terreno. Colti sul fatto e denunciatiResta alta l’attenzione sulla tutela dell’ambiente da parte dei carabinieri di Bondeno, che nei giorni scorsi hanno sorpreso e denunciato alla procura due persone per abbandono illecito di rifiuti. ilrestodelcarlino.it “Signor Borrelli, qui la situazione sta diventando insostenibile. Oggi giorno su via Girolamo Santacroce passano furgoni dei lavori che scaricano le loro macerie e i loro materiali nella spazzatura, lasciandoli a volte per terra, rendendo pericoloso il transito dei v - facebook.com facebook