Scandalo arbitri il designatore Rocchi si autosospende Il ministro Abodi | Non potranno non esserci conseguenze

Il calcio italiano è al centro di un’indagine che riguarda presunti illeciti legati agli arbitri. In risposta, il designatore degli arbitri ha deciso di autosospendersi. Il ministro dello sport ha dichiarato che ci saranno conseguenze per quanto accaduto. La vicenda ha causato reazioni e discussioni tra le varie parti coinvolte nel mondo del calcio. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità continuano le verifiche.

Il terremoto che nelle ultime ore ha investito il calcio italiano con l’indagine aperta dalla Procura di Milano nei confronti del designatore arbitrale della Commissione Arbitri Nazionale (Can) per la serie A e la serie B, Gianluca Rocchi (per lui c’è l’ipotesi di concorso in frode sportiva) ha fatto propendere l’ex fischietto per un’autosospensione del ruolo ricoperto fino a quando non verrà fatta chiarezza sull’intera vicenda. Cosa ha detto Rocchi. “In merito alla vicenda odierna (sabato 25 aprile, ndr), in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile Can”, spiega Rocchi in una nota all’Ansa poi pubblicata anche sul sito dell’Associazione italiana arbitri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scandalo arbitri, il designatore Rocchi si autosospende. Il ministro Abodi: "Non potranno non esserci conseguenze" Notizie correlate Leggi anche: Arbitri, Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: il designatore si autosospende Abodi sul caso Rocchi: «In caso di accertate responsabilità non potranno non esserci conseguenze. La cosa più grave…»Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Bufera arbitri: pressioni sul Var, designazioni pro-Inter e indagati. Che cosa sappiamo. Il Mattino: Scandalo arbitri: 'Scelti quelli graditi all'Inter'La prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino è dedicata al nuovo scandalo, l'ennesimo, che riguarda il mondo del calcio. Il designatore arbitrale di Serie A Gianluca ... tuttonapoli.net Scandalo Rocchi, domani l'interrogatorio. Il legale: Persona serie e correttaIn queste ore il mondo del calcio italiano è stato travolto dall'ennesimo scandalo, quello legato al designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva. firenzeviola.it Nessun tesserato dell’Inter coinvolto nello scandalo arbitri in Serie A Lo fa sapere il Corriere della Sera, che sottolinea come dalla società nerazzurra filtrano: fastidio e stupore per quanto riguarda il terremoto che ha scosso il mondo arbitrale, con ca - facebook.com facebook Terremoto arbitri, indagati #Rocchi e #Gervasoni: dietro al nuovo scandalo del calcio x.com